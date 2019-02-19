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Президент Петр Порошенко подписал письмо-обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по содействию в освобождении украинских моряков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенок встретился с представителями общественности и деятелями культуры - инициаторами обращения к генсеку ООН по содействию в освобождении украинских моряков. Президент поставил свою подпись под письмом-обращением и пообещал сделать все возможное, чтобы освободить наших моряков.

Президент отметил важность инициативы общественности. «Инициативы, которая четко отражает, что, во-первых, украинцы своих не оставляют. Во-вторых, мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть наших ребят домой», – заявил он.

Глава государства отметил, что захваченные Россией украинские моряки мужественно держатся и заявляют об отсутствии права российских судов осуществлять судопроизводство над ними.

Глава государства подчеркнул, что на международном уровне поднимает этот вопрос и призывает лидеров мира помочь в обеспечении выполнения требований - немедленно вернуть украинцев и украинские катера домой, а также обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море. «Мы не дадим превратить наше - подчеркиваю наше - Азовское море в российское озеро. И очень важно сейчас констатировать, что мир демонстрирует эту солидарность», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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