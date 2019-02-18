Служба безопасности Украины заявляет, что российские спецслужбы начали акции по поджогу храмов и запугиванию священников Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом). Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сказал глава СБУ Василий Грицак.

Он также отметил, что готовятся нападения на 20 храмов УПЦ МП.

Полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время на координационного совещания правоохранительных органов.

Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет санкций» против Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, захватила в плен боевика российских оккупационных войск.

В воскресенье, 17 февраля, на светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать позиции ВСУ. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен.

В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судья – Татьяна Скочок.

Сегодня из-за сообщения о минировании были закрыты станции«Майдан Незалежности» и «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта», «Золотые ворота» и «Театральная».

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора.

Центральная избирательная комиссия Украины создала 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

В плену у представителей незаконных военных формирований на оккупированных территориях Донбасса находится 41 украинский военнослужащий.

В понедельник, 18 февраля, отмечается 5-я годовщина расстрелов во время Революции достоинства – противостояния в Украине между силовиками и протестующими.

Российская Федерация отказывается предпринимать какие-либо действия по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской кампании в Украине. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Вандал с ножом повредил выставку «Квантовый скачок Шевченко», которая проходила на станции метро «Тараса Шевченко» в Киеве.

Более 500 участников акции «Бандера, вставай!» под зданием Министерства внутренних дел выдвинули три требования главе ведомства Арсену Авакову.