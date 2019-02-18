Группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил», - говорится в сообщении.

Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 17 февраля, на светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать позиции ВСУ. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен.