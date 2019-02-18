Служба безопасности заявляет, что спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на 20 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает УНИАН.

«Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20 фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине», - рассказал он.

По словам Грицака, для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают платить деньги. Он обнародовал список с перечнем храмов, на которые надо совершить нападения, с расценками в российских рублях.

Грицак также рассказал, что СБУ установила и задержала исполнителей поджога храма в Запорожье, а также установила заказчика нападения. «Заказчиком является Артем Тимченко, который в 2014 году уехал на оккупированную территорию, где скрывается от правоохранительных органов и тесно сотрудничает с так называемым «МГБ» так называемой «ДНР», - рассказал Грицак.

Он также продемонстрировал короткие записи разговоров между Тимченко и другим заказчиком преступлений Андреем Кузьменко.

Ранее Грицак сообщил, что российские спецслужбы начали акции по поджогу храмов и запугиванию священников Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).