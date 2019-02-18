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В воскресенье, 17 февраля, на светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать позиции ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения», - говорится в сообщении.

Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен, сообщили в штабе.

Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.
ForUm

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