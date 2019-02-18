также в разделеОбщество
МВД упростило передачу автономеров 7
Мангер вышел на работу 12
Названо число военных, находящихся в плену боевиков 28
В СИЗО Симферополя не взяли передачу для Балуха 12
Спецназовцы взяли в плен еще одного боевика 49
В Киевской области полицейский погорел на взятке 16
Епископ УПЦ рассказал ООН, ОБСЕ и ЕС о массовых нарушениях прав человека в Украине 204
Полиция проводит обыски в мэрии Николаева 35
СБУ: За поджогами храмов в Украине стоят спецслужбы России 46
САП направила в суд «газовое дело» Онищенко 34
Сегодня 5-я годовщина расстрелов на Майдане 41
Тернопольщину всколыхнул фейк о радиационной опасности 41
Военные отбили атаку ДРГ, один боевик взят в плен 70
Заблудившаяся в Карпатах туристка нашлась 45
Глава ПЦУ о переносе праздников: Календарь – не догма 81
Стали известны все финалисты нацотбора на Евровидение-2019 58
Епифаний: Украинская церковь никогда не станет похожей на российскую 70
У жителя Львовщины изъяли «европейских» наркотиков на 2 миллиона 50

В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судья – Татьяна Скочок.

Об этом сообщил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

«Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по «делу Супрун» (№640/463/19 по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок», - написал он в Facebook.

Спикер отметил, что Мосийчук подал еще два иска: к премьер-министру Владимиру Гройсману и Супрун. Еще один иск в Окружной админсуд Киева поступил от нардепа-радикала Алексея Ленского.

«Кажется, что в дальнейшем мы будем называть указанное дело как «дело Супрун. Эпизод 1», - отмечает Санин.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения, когда будет уверен, что коалиция его поддержит.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги