В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судья – Татьяна Скочок.

Об этом сообщил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

«Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по «делу Супрун» (№640/463/19 по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок», - написал он в Facebook.

Спикер отметил, что Мосийчук подал еще два иска: к премьер-министру Владимиру Гройсману и Супрун. Еще один иск в Окружной админсуд Киева поступил от нардепа-радикала Алексея Ленского.

«Кажется, что в дальнейшем мы будем называть указанное дело как «дело Супрун. Эпизод 1», - отмечает Санин.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения, когда будет уверен, что коалиция его поддержит.