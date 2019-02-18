Вандал с ножом повредил выставку «Квантовый скачок Шевченко», которая проходила на станции метро «Тараса Шевченко» в Киеве.

Видео порчи постеров обнародовано в паблике «Киев оперативный» в Facebook.

В комментариях вандала идентифицировали как националиста Юрия Хорта, пиешт Украинская правда.

На своей странице в соцсети выставку он назвал «надругательством над Шевченко».

«Украинофобию заворачивают в псевдохудожественный пакет. Так было с печально известной Галереей ДУКАТ, где выставляли картину «бык вкраинец» этим летом. Теперь у нас замахнулись на Кобзаря», - написал Хорт.

Впоследствии он назвал уничтожение картин «художественной акцией с его стороны».

«На самом деле, если Грехов (иллюстратор выставки в метро, – ред.) видит Шевченко деформированным, то я просто вижу такие рисунки порезанными. С моей стороны это художественная акция, непонятна ограниченным умам. Ограниченные умы как раз накатали на меня заявление, поэтому открыто уголовное производство», - написал Хорт.

Организаторы заявили, что вынуждены досрочно прекратить выставку, чтобы обезопасить пассажиров метро.

«Искусство – пространство диалога. Диалога поколений, диалога ценностей, диалога институтов. Но диалог – это, прежде всего, взаимоуважение. Мы против агрессии и вандализма. Поэтому коллективно решили досрочно закрыть выставку. Безопасность пассажиров и посетителей выставки важнее идеологических или художественных амбиций», - сообщила пресс-служба Музея Шевченко в Facebook.

Организаторы отметили, что за 10 дней экспонирования выставки «получили сотни положительных отзывов от посетителей», хотя «не обошлось и без негативных комментариев».

«Мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог. В этом и заключается миссия музея – ежедневными и планомерными шагами способствовать популяризации Тараса Шевченко как человека, поэта, художника, живой личности», - говорится в сообщении.

В столичной полиции сообщили, что по данному факту открыли производство.

«После сообщения в СМИ внесены данные в ЕРДР. Есть видео, будем идентифицировать этого человека, приглашать в управление полиции», - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.