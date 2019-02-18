В плену у представителей незаконных военных формирований на оккупированных территориях Донбасса находится 41 украинский военнослужащий. Об этом сообщает Новинарня со ссылкой на ответ на запрос управления по связям с общественностью ВСУ.

«По состоянию на 13.02.2019 представителями незаконных вооруженных формирований в заложниках удерживаются 40 военнослужащих ВС Украины», - говорится в ответе.

Уточняется, что с начала 2019 года в плен к боевикам ОРДЛО попали три человека, а в 2018 году - четыре.

Напомним, 16 февраля стало известно, что в плен боевиков «ДНР» попал боец 128-й бригады Игорь Мирончук.

Таким образом, общее количество украинских военнослужащих в плену в ОРДЛО возросло до 41.

Напомним, последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. Домой вернулись 73 украинцев. На оккупированную территорию доставили 233 человека.