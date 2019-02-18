В плену у представителей незаконных военных формирований на оккупированных территориях Донбасса находится 41 украинский военнослужащий. Об этом сообщает Новинарня со ссылкой на ответ на запрос управления по связям с общественностью ВСУ.
«По состоянию на 13.02.2019 представителями незаконных вооруженных формирований в заложниках удерживаются 40 военнослужащих ВС Украины», - говорится в ответе.
Уточняется, что с начала 2019 года в плен к боевикам ОРДЛО попали три человека, а в 2018 году - четыре.
Напомним, 16 февраля стало известно, что в плен боевиков «ДНР» попал боец 128-й бригады Игорь Мирончук.
Таким образом, общее количество украинских военнослужащих в плену в ОРДЛО возросло до 41.
Напомним, последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. Домой вернулись 73 украинцев. На оккупированную территорию доставили 233 человека.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время