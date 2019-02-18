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Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев во время брифинга 18 февраля, сообщает 112 Украина.

«Наше участие в конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое сегодня состоялось. Принципиально важно, что ЕС наконец после некоторой паузы принял важное решение о новом, «азовском пакете» санкций», - сообщил Елисеев.

Он напомнил о санкциях, которые ранее вводили против РФ.

«Таким образом, у нас теперь пакет санкций, связанный с оккупацией Крыма, второй пакет - с агрессией на Донбассе, третий теперь связан с ситуацией в Азове. Конечно, это только начало, мы на этом не будем останавливаться», - сказал заместитель главы АП.

Он выразил убеждение, что в дальнейшем украинская сторона будет работать, «чтобы «азовский пакет» наполнялся содержанием и усиливался».

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в ЕС пакет так называемых «азовских санкций» в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захват в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден
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