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Российская Федерация отказывается предпринимать какие-либо действия по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской кампании в Украине. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», - отметил он.

Говоря о состоянии имплементации минских соглашений, Волкер отметил: «Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса Донбасса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их».

При этом спецпредставитель Госдепа США признал, что минские соглашения не работают должным образом. «Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу», - пояснил он.

Ранее Волкер предположил, что Россия стремится отстранить действующего президента Украины Петра Порошенко с его поста на мартовских выборах для выработки выгодного соглашения с новой властью.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.
ForUm

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