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Служба безопасности Украины заявляет, что российские спецслужбы начали акции по поджогу храмов и запугиванию священников Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).

Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сказал глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.

Он отметил, что РФ перешла к активным мероприятиям по нападению на религиозные сооружения в Украине.

«Россия проиграла битву за томос», - сказал Грицак.

По его словам, в частности, проводятся акции по запугиванию священников и поджогу храмов.

«Ставится задача по осуществлению запугивания представителей УПЦ (МП) без их ведома, чтоб их реакция была более естественной», - сказал Грицак.

Он отметил, что эти преступные акции организовываются на оккупированной территории Донбасса и согласовываются в управлении ФСБ в Ростовской области.

Грицак также уверен, что РФ предпримет попытку вмешаться в украинские выборы.

«Будет ли вмешательство в выборы? Да, я убежден, что будет», - заявил он.

Глава СБУ также сообщил, что в данный момент военная контрразведка проводит мероприятия по ликвидации агентурной сети россиян в южных областях.

Напомним, группа неизвестных 15 февраля около 19:30 подожгла дверь в Свято-Вознесенском храме УПЦ в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Ранее в Запорожье повредили храм УПЦ.
ForUm

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