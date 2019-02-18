Центральная избирательная комиссия Украины создала 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента 31 марта 2019 года», - сообщает в понедельник пресс-служба Центризибркома.

Окружные комиссии в составе не менее 12 членов должны быть сформированы путем жеребьевки. Их руководство должно быть назначено не позднее 18 февраля для первого тура выборов и 10 апреля - для второго.

Состав комиссий формируется на основании представлений кандидатов в президенты. Им должно быть обеспечено пропорциональное представительство в комиссиях и их руководящий состав.

Напомним, ранее ЦИК определила перечень округов, где невозможно провести выборы президента.

Стоит отметить, что полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану на время выборов.