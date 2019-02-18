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Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов на станциях киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта», «Золотые ворота» и «Театральная», сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня были закрыты станции«Майдан Незалежности» и «Крещатик», а также пересадка из-за сообщения о минировании. Позже были закрыты станции «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта».
ForUm

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