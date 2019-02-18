Более 500 участников акции «Бандера, вставай!» под зданием Министерства внутренних дел выдвинули три требования главе ведомства Арсену Авакову.
В акции участвуют представители общественной организации С14, «Правого сектора», ВО «Свобода» и других националистических организаций, сообщает УНИАН.
Они собрались в Крепостном переулке, где один из координаторов С14 Евгений Карась заявил, что у активистов к министру есть три требования.
Первое, по его словам, заключается в том, что запретить спецназовцам носить балаклавы и обязать их, как это предусмотрено законом о Национальной полиции, носить идентификационные номера на шлемах и на жетонах. Он привел пример, что после инцидента возле Подольского райотдела полиции к ответственности был привлечен лишь один правоохранитель, который бил активиста, и то только потому, что у него не было закрыто лицо. Карась отметил, что до сих пор не назвали фамилию спецназовца, который выкрикивал «Ложись, Бандера!».
Второе требование активистов, добавил он, - переаттестация спецподразделения «КОРД», в котором, по его словам, осталось 30% бывших «беркутовцев», культивирующих советские традиции ненависти к украинским героям.
Третье требование к Авакову, сказал Карась, связано с деполитизацией полиции. Речь идет о том, чтобы запретить министру влиять любым способом на назначение руководителей Нацполиции.
По его словам, поскольку должность министра является политической, а он сегодня назначает руководство Нацполиции, то нельзя говорить о том, что деятельность полиции является аполитичной, как это утверждает Аваков.
Активисты свое шествие сопровождали лозунгами «Бандера, вставай!», «Долой ментовский беспредел!», «Авакова в отставку» и другими. Сейчас участники акции пришли под здание МВД. Подступы к министерству охраняют несколько сотен правоохранителей.
У министерства уже установлен видеопроектор, на котором организаторы акции обещали показать кадры, как спецподразделение КОРД нарушает закон. Видеопроектор транслирует на фасад министерства лозунг «Бандера, вставай!».
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