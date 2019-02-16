Пакет так называемых «азовских санкций» в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захват в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время общения с журналистами, подводя итоги первого дня рабочего визита в Мюнхен, где он примет участие в ежегодной сфере безопасности конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«По санкциям мы скоординировали наши усилия. В целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый «азовский пакет» - это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были призвать к мировой солидарности», - заявил Порошенко.

Президент также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в воскресенье провести встречу с партнерами Украины и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций. «И нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты», - добавил он.

«Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы и это будет повышенная цена, которую Россия и должен заплатить за акт агрессии против Украины», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву. 27 декабря 2018 года все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.