«Семерка» на тормозе: почему участники G7 теряют единство по Украине

В среду, 12 ноября, завершился двухдневный саммит глав МИД стран-членов G7 в канадской провинции Онтарио. Одним из ключевых пунктов его повестки дня стали дальнейшие действия западных союзников в отношении российско-украинской войны. Детали – далее в материале ForUA.

Забегая вперед, отметим, что встреча глав МИД стран-членов G7, проходившая 11–12 ноября в провинции Онтарио, завершила год канадского председательства в «семерке», которая столкнулась с многочисленными внутренними проблемами и кризисами после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. «Западные дипломаты в частном порядке заявляют, что деятельность G7 все больше определяется сглаживанием непредсказуемости США, а не формированием коллективной глобальной стратегии», - отмечает, ссылаясь на информированные источники The Kyiv Post. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, страны G7 ожидают от официального Вашингтона лидерства по мирному урегулированию по Украине, «однако при президенте Трампе оно было утрачено».

Усиление обеспокоенности «семерки-клуба», отметим, не безосновательно, поскольку американский властный кейс действительно вносит определенное смятение. В данном контексте уместно напомним, что июньский саммит лидеров G7 в канадском Кананаскисе, в отличие от предыдущих лет, не позволил его участникам принять заявление по Украине из-за отказа американской стороны включить в итоговый документ однозначно-жесткие формулировки в отношении путинской России. В результате канадская сторона была вынуждена признать, что причиной отсутствия совместного заявления стали Соединенные Штаты, а президент Зеленский тогда досрочно покинул встречу, заявив, что «дипломатия находится в кризисе».

Несмотря на то, что с июня до экватора ноября прошло почти полгода, за этот временной промежуток членам «семерки» так и не удалось заметно сблизить свои позиции по путинской «СВО» с главой Белого дома. Несмотря на введение господином Трампом санкций против «Лукойла» и «Роснефти», он все еще не исключает контакта в формате face to face с главой Кремля.

Учитывая трамповские геополитические качели, крутиться, как ужам на сковороде, приходится и американским высокопоставленным чиновникам. Так, пытаясь обозначить американскую повестку дня на совещании глав МИД стран G7 12 ноября, представитель Госдепа США Томми Пиготт заявил, что «в центре внимания будет продвижение мирных инициатив президента Трампа по Украине и сектору Газа». Общей же задачей госсекретаря Марко Рубио, который также принял участие во встрече, по словам Пиготта, стало «продвижение интересов Америки, касающихся мира и безопасности, стратегического сотрудничества и глобальной стабильности».

Между тем сам Марко Рубио еще перед встречей с западными коллегами написал в соцсети X, что в ходе совещания глав МИД G7 он будет обсуждать «много критически важных вопросов, поставив во главу угла благополучие и безопасность американцев». Зато после встречи он отметил, что США «исчерпали потенциал» по антироссийским санкциям. Это – крайне неприятный для Украины сигнал.

Весьма и весьма показательно, что именно во время встречи дипломатов «семерки» в Онтарио Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные зарубежной финансовой помощи Киеву за 2025 год, из которых следует, что в этом году в списке его западных доноров отсутствуют США. Сейчас фактически единственным источником получения американских денег Украиной остается фонд Facilitation of Resources for Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (Фонд содействия привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины), созданный в декабре прошлого года администрацией президента Джо Байдена. К середине 2025 года из фонда было выделено более $3,5 млрд, полный объем ($20 млрд), как ожидается, будет выплачен Украине до конца первого полугодия 2026 года. Существенные поступления в эту геополитическую проукраинскую копилку внесли европейские страны, не входящие в ЕС – Великобритания, Канада и Япония.

В то же время, как сообщило 12 ноября издание New York Times (NYT), Евросоюз не успевает согласовать выделение средств нашему с вами государству в рамках так называемого репарационного кредита ввиду того, что новая встреча европейских лидеров запланирована на середину декабря, а деньги у официального Киева могут закончиться уже весной. Как отмечает NYT, даже в случае одобрения достигнутое ЕС «соглашение по репарационному кредиту будет слишком поздним, поскольку понадобятся месяцы на то, чтобы провести аспекты договоренности через парламенты европейских стран».

Собственно, учитывая выше обозначенные обстоятельства, глава МИД Канады Анита Ананд как хозяйка министерской встречи 11–12 ноября в Онтарио акцентировала внимание на том, что финансовая поддержка Украины должна быть приоритетом G7. Эстафету, причем с полной конкретикой, подхватила главный дипломат Великобритании Иветт Купер, которая сообщила о том, что Лондон предоставит Киеву дополнительные 13 млн фунтов стерлингов в качестве помощи для восстановления энергетической инфраструктуры, в то время как страна-агрессор Россия «пытается погрузить Украину во тьму на пороге холодной зимы». Готовность внепланово помочь Украине выразил и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, который сообщил, что накануне зимы Берлин выделит Украине дополнительно €40 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

Между тем стоит отдельно отметить определенную смену настроений в отношении российско-украинской войны со стороны еще одного члена G7 – Японии. После того как правительство в Токио в конце октября возглавила 64-летняя Санаэ Такаити, японская позиция сближается с американской и отдаляется от европейской. Более того, по информации Reuters, в ходе недавних переговоров с Дональдом Трампом госпожа Такаити сообщила ему, что Токио не сможет отказаться от поставок нефтегазовой продукции из России и попросила его с пониманием отнестись к этому обстоятельству.

То есть, как ни крути, но факт остается фактом: в отличие от предыдущих лет «семерка» сейчас не единодушна в смысле поддержки Украины с одной стороны и изоляции государства-агрессора – с другой. И это должно стать еще одним тревожным звоночком для отечественной власти. Кстати, о ней. Министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече с коллегами-дипломатами из G7 в Онтарио рассказал о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией. «Я подтвердил, что все причастные к коррупционным схемам будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства», - подчеркнул главный украинский дипломат. Кроме того, глава отечественного внешнеполитического ведомства рассказал, что обсудил с европейскими союзниками дальнейшее санкционное давление на Москву и военную и энергетическую помощь Украине. «Также я пригласил своих коллег посетить Украину», - добавил господин Сибига.

Тем временем по горячим следам встречи в Онтарио в росСлужбе внешней разведки (СВР РФ) заявили о том, что сейчас страны Евросоюза оказались на грани социально-экономического кризиса из-за «украинского конфликта и стремления нанести поражение России». В ведомстве попутно пригрозили Бельгии «решительными последствиями» в случае, если она включит зеленый свет для передачи Украине замороженных росактивов. «Ответственность для Бельгии обязательно наступит, и мало не покажется», - без купюр отметили в росСВР.

Напомним, что в конце октября на саммите Евросоюза (ЕС) Бельгия заблокировала план Еврокомиссии по экспроприации российских активов для выдачи кредита Украине. В Брюсселе опасаются ответных мер со стороны Москвы и требуют союзников в ЕС разделить возможные риски. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранится значительная часть российских активов. Сейчас этот вопрос отложен до саммита в декабре.