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Президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з рф і білоруссю.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному Білим домом у п’ятницю, передає Укрінформ.

Зокрема, зазначається, що президент США підписав закон H.R. 6968 «Акт щодо припинення імпорту російської нафти». Законопроєкт був ухвалений обома палатами Конгресу США в четвер.

Крім того, Джо Байден затвердив закон H.R. 7108, «Акт щодо призупинення нормальних торговельних відносин з росією і білоруссю», який серед іншого передбачає посилення санкцій проти цих двох країн у сферах торгівлі й прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, раніше цього тижня США запровадили новий пакет потужних санкцій проти росії, які охоплюють провідні російські банки, наближених до путіна осіб, а також передбачають заборону на нові інвестиції у рф. Це стало одним із проявів жорсткої реакції світу після появи свідчень звірств російських сил у Бучі й інших українських містах.
ForUm

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