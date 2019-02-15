Дипломаты Европейского Союза согласились заморозить активы и запретить выдачу виз ряду россиян, причастных к захвату и задержанию 24 украинских моряков во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом пишет Радио Свобода.

Точное количество лиц, подлежащих санкциям, пока неизвестно. Ориентировочно может идти речь о восьми лицах, которые являются либо российскими офицерами, причастными к инциденту в Керченском проливе, либо – российскими судьями, выносившими решения по делу украинских военнопленных.

Последнее обсуждение санкций в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе было провалено в декабре прошлого года из-за сопротивления представителей Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, дальнейшее задержание морских экипажей Россией объединило страны ЕС в вопросе о дополнительных ограничительных мерах в отношении России.

Вопросы безопасности в районе Азовского моря министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на Совете ЕС в понедельник, 18 февраля. Ожидается, что санкции против России будут одобрены до конца текущего месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву. 27 декабря 2018 года все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.