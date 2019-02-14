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Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин прокомментировал настойчивое желание России отправить своих наблюдателей на президентские выборы в Украине.  

«Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше придерживаться ее основополагающих принципов»,  - написал он в Twitter.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.
ForUm

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