19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщили ForUm'у в пресс-службе МИД.

Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Кулеба и Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других.

Подробности возможных мер для СМИ будут сообщены дополнительно.

Напомним, по данным СМИ, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.