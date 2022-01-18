также в разделеПолитика
Нимченко о шуме, который подняли подконтрольные Порошенко медиа из-за подозрения ему: А где были СМИ пятого президента, когда аналогичные незаконные обвинения предъявляли Виктору Медведчуку? 8
Адвокат: Медведчук является очень сильным оппозиционном политиком, и власти хотят его убрать 9
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин 33
Директор ЦРУ тайно прилетал в Украину 25
В МИД РФ отрицают, что вывезли сотрудников своего посольства из Украины 26
Скидан: Нет никаких пленок, которые бы имели отношение к Медведчуку, это пленки, смонтированные СБУ 16
Суд объявит решение о мере пресечения Порошенко 19 января 35
СМИ: Украинские политики спокойно ведут бизнес в Крыму 72
Times: Война вряд ли поднимет рейтинг Путина, избиратели думают о ценах 27
Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ 206
США обещают России «надлежащий ответ» за кибератаки на Украину 31
СМИ: Вслед за сменой владельца, «4 канал» сменил информационную политику 80
Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн 35
Не полномочия президента: Порошенко говорит, что не обсуждал поставки угля из ОРДЛО 35
«Поехали, твою мать!»: Порошенко объяснил, почему сбежал от ГБР 64
Совещание у Зеленского: в Украине COVID-19 болеют 105 тысяч человек, и будет еще больше 35
В ГБР ищут, кто распространил слухи о бесплатном адвокате для Порошенко 15
У Зеленского прокомментировали «выступление с массовкой» Порошенко 121

19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщили ForUm'у в пресс-службе МИД.

Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Кулеба и Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других.

Подробности возможных мер для СМИ будут сообщены дополнительно.

Напомним, по данным СМИ, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги