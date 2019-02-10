Вчера вечером, 9 февраля возле дома министра внутренних дел Арсена Авакова на окраине Киева прошла акция протеста против задержания и избиение полицией активистов.
Во время пикетирования под возгласы: «Кто заказал Катю Ганзюк?» участники акции зажгли файеры, использовали несколько дымовых шашек и салютных установок, сообщает УНИАН.
Из дома к участникам акции никто не вышел.
Фото: Сергій Мазур
Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.
После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.
В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Позже всех задержанных отпустили.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания активистов.
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