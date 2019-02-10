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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания в Киеве активистов организации С14, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Следователи центрального аппарата ГБР расследуют возможный факт превышения власти сотрудниками Национальной полиции. По предварительной информации, сотрудники полиции в результате столкновений нанесли телесные повреждения активистам участникам акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» Происшествие произошло 9 февраля 2019 возле здания Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве», –говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения сотрудникми полиции уголовного преступления по признакам части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождались насилием).

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов. 

После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.

В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже всех задержанных отпустили.

 
ForUm

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