Задержанных полицией в Киеве 9 февраля активистов отпустили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Луценко.
Он отметил, что большинство активистов отправились давать показания в Государственное бюро расследований.
Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.
После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.
В свою в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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