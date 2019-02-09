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В Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор организации С14 Сергей Мазур.

По его словам, активисты устроили акцию во время съезда партии Юлии Тимошенко.

Мазур отметил, что около 10 задержанных доставили в Подольский отдел полиции.

«Сначала десяток наших ребят задержали по дороге на акцию «Кто заказал Катю Гандзюк?» из-за проверки на «ориентировку в розыске». Затем выпустили. Без всякого объяснения. Но после требования вернуть украденные вещи - газ, дубинки, еще тридцать избитых и упакованных», – сообщил он.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц. «После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», – заявили в полиции.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также, по данным главка, у задержанных изъяли «наган» и ножи.

В результате происшествия троих полицейских врачи «скорой» доставили в больницу.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.
ForUm

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