За неделю до нападения на активистку Катерину Гандзюк подозреваемый в организации убийства Алексей Левин получил за бесценок базу отдыха на берегу моря непосредственно от юриста председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Официальное следствие пока объявило подозрение только организаторам и исполнителям. Ключевым в организации нападения назван Левин «Москал-младший», который бежал за границу. При этом в СБУ и ГПУ до сих пор не назвали имен заказчиков.

На днях председатель Херсонского облсовета Мангер публично заверил, что не имел связей с Левиным. Но анализ публичных реестров указывает на то, что близкое окружение главы облсовета имеет бизнес-отношения с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк. За неделю до нападения юрист Мангера передал «Москалу» за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.

Лазурное – курортный городок на побережье Черного моря в Херсонской области. Из старых советских баз отдыха заметно выделяется современный комплекс Oasis Beach. Его построил в 2014 году выходец из Херсона бизнесмен Леонид Аврамков. Но с 2016 года в комплексе хозяйствуют совсем другие люди. Рейдерский захват комплекса в настоящее время расследует местная прокуратура. Уже вручено первое подозрение по делу.

Переоформление права на землю и сооружений на ней происходило с использованием нескольких различных юридических лиц через цепь запутанных регистрационных действий, которые сейчас и расследуют правоохранители.

Но как минимум с лета 2018 право собственности на базу отдыха в реестре закреплено за фирмой ООО «Лазурный отдых».

«Схемы» выяснили, что директор фирмы, которая теперь распоряжается комплексом, - человек из близкого окружения Мангера. Это его юрист и доверенное лицо еще со времен выборов 2014 года – Андрей Мурашкин. Он имеет официальный статус советника по юридическим вопросам председателя Херсонского облсовета и является адвокатом Мангера как физического лица, например, при рассмотрении иска против херсонского журналиста расследователя Сергея Никитенко.

Сам пострадавший по делу о рейдерстве Леонид Аврамков подтверждает, что контроль над комплексом, который он построил, в конце концов перешел к окружению Мангера.

«Мангер поставил туда своего сына Ивана. Я с ним лично там встречался летом 2018 года. Он давал команду меня не пускать. Я много раз вызвал полицию. Как только полиция слышала имя Мангера - они сразу разворачивались и уезжали», - рассказал Аврамков.

Сам Мангер опроверг, что имеет отношение к комплексу, добавив, что его сын Иван там просто «отдыхал».

В распоряжении Радио Свобода оказался документ, достоверность которого подтверждается и из официальных реестров.

Это – договор о сдаче в аренду той самой базы отдыха Oasis Beach в Лазурном.

Документ датирован 25 июля 2018. Ровно за неделю до нападения на Екатерину Гандзюк в Херсоне.

Сдал комплекс в аренду Мурашкин, юрист Владислава Мангера, который действовал от имени фирмы ООО «Лазурный отдых» как ее директор.

Получил в управление отель на берегу моря Алексей Левин, тот самый криминальный авторитет «Москал», которого теперь официально подозревают в организации убийства Гандзюк.

При этом юрист Мангера отдал Левину комплекс на черноморском побережье фактически за бесценок. Отель с собственным пляжем на 57 номеров, сутки проживания в котором достигает более двух тысяч гривен, достался «Москалу» за символическую плату – всего 500 гривен в месяц. Договор заключен на 7 лет. Он действителен до сих пор.

Мурашкин подтвердил в комментарии Радио Свобода, что передавал в аренду Левину гостиничный комплекс в Лазурном, впрочем, отказался объяснить, почему отдал его за символические деньги, ссылаясь на коммерческую тайну. Он также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Левина, как и «не мог догадываться» о его дальнейших возможных преступных намеренияй.

Председатель Херсонского облсовета, которого друзья Гандзюк называют вероятным заказчиком ее убийства, заявил, что не знал о бизнес-связи своего советника Мурашкина с подозреваемым в организации убийства Левиным.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.