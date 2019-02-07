Во Всемирном банке довольны работой и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество в сфере реформ.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Всемирного банка.

В нем отмечается, что министр Супрун продемонстрировала устойчивое лидерство в проведении реформы здравоохранения, направленной на улучшение жизни украинцев.

«Только за 9 месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 миллиона украинцев выбрали семейного врача, а 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, которые заключали контракты с Национальной службой здравоохранения, получают больше финансирования, что идет на повышение заработной платы медицинского персонала для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновление медицинских учреждений», - сказано в заявлении, передает 112 Украина.

Также отмечается, что в этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширения программ eHealth и телемедицины.

«Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня», - заявил Мюллер.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.