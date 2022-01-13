Перспективы мировой экономики в этом году «мрачные», заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Причины – последствия пандемии коронавируса, особенно ощутимые в бедных странах, сообщает ВВС Украина.

По прогнозам Всемирного банка рост глобальной экономики в этом году замедлится до 4,1% с 5,5% в 2021 году.

Новые штаммы коронавируса и дальше распространяются по планете, правительства сворачивают программы поддержки из-за скачка инфляции, а восстановившийся после карантинных ограничений и локдаунов спрос спадает.

Но наибольшее беспокойство, по словам Малпасса, вызывает все большее неравенство в мире.

«Перспектива для более слабых стран - откатываться дальше и дальше назад. И это создает опасность», - заявил он.

В банке прогнозируют, что к 2023 году развитые страны наверстают замедление за годы пандемии, а их экономики выйдут на коронавирусный уровень.

Однако в развивающихся странах экономический рост будет на 4% меньше, чем до того, как началась пандемия.

По словам главы Всемирного банка, именно богатые страны, вводившие масштабные программы помощи во время пандемии, отвечают за развертывание инфляционных процессов в мире.

В настоящее время правительства многих развитых стран, прежде всего в США, планируют повысить кредитные ставки. Однако рост стоимости заимствований плохо отразится на более бедных странах.

«Проблема с повышением ставок в том, что это вредит тем, кто зависит от плавающего курса», - говорит Малпасс. При этом объясняет, что обычно это развивающиеся страны, новые бизнесы.

По оценкам Всемирного банка, в 2021 году мировые экономики вышли с лучшими послекризисными показателями за последние 80 лет со времен Второй мировой войны.

Однако этот рост значительно замедлится в этом году из-за распространения новых штаммов коронавируса и роста цен – особенно на продукты питания и энергоносители. В мировых масштабах нынешняя инфляция является самой высокой от кризисного 2008 года.

Уже во второй половине 2021 года замедление было быстрее, чем ожидалось во Всемирном банке. А в 2032 году оно, скорее всего, будет продолжаться, - в следующем году мировая экономика вырастет всего на 3,2%.

«Реальность состоит в том, что коронавирус и карантины и дальше имеют огромную цену, - заявил Дэвид Малпасс. - Перспективы просто хмурые».

По расчетам Всемирного банка, ощутимое замедление ожидает ведущие экономики мира. В США рост замедлится с 5,6% в 2021 году до 3,7% в 2022 году.

В Китае торможение будет еще больше – с 8% до 5,1%.

В странах еврозоны – с 5,2% за прошлый год до 4,2% в этом году.

По предварительным расчетам, в 2021 году экономика Украины выросла на 3,2%, что ощутимо меньше ожиданий, которые были в начале прошлого года. В бюджет тогда заложили рост в 4,6%.

Всемирный банк прогнозирует для украинской экономики рост на 3,2% в текущем году.

Украинское правительство заложило в бюджете на 2022 год рост на 3,8% при инфляции в 6,2%. Однако эксперты, даже близкие к власти, уже прогнозируют, что, как и в этом году, рост цен может превысить 10%, а цены на продукты могут возрасти более чем на 20%.