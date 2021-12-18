Світовий банк повідомляє, що його Рада виконавчих директорів схвалила Другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі 300 млн євро, які будуть використані на підтримку критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом’якшення наслідків пандемії COVID-19, пише finbalance.com.ua.

Як зауважує Світовий банк, ключові реформи, які підтримує ця позика включають: (i) сприяння демонополізації економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; (ii) зміцнення ринку землі та кредитного ринку, в тому числі розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів; (iii) зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом’якшення впливу пандемії COVID-19.

«За умов високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння внаслідок COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню, – сказав Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. - Світовий банк вітає значні кроки, які уряд зробив для просування історичної земельної реформи, зокрема у сфері посилення прозорості функціонування ринку землі та розширення можливостей для дрібних фермерів отримати доступні кредити. Ми сподіваємося, що ці реформи допоможуть підвищити рівень життя і близько 4,6 мільйони дрібних землевласників в Україні зможуть отримати справедливу віддачу від свого найціннішого активу та інвестувати в нього».

Ця позика є другою з двох операцій на розробку політики відновлення економіки.

Перша позика на суму 350 млн дол була затверджена в червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектора та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найбільш уразливі верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку Україні, спрямованої на подолання наслідків COVID-19, і доповнює схвалення додаткового фінансування в розмірі 150 млн дол для проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», затвердженого 10 грудня. 2021 року.

З початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 млрд дол для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

Портфель проектів Світового банку спрямований на підтримку покращення основних державних послуг, якими користуються звичайні люди, у таких сферах, як водопостачання, каналізація, опалення, електроенергія, енергоефективність, дороги, соціальний захист, освіта та охорона здоров`я, а також на розвиток приватного сектору. Відтоді як Україна стала членом Світового банку в 1992 році, Банк надав країні майже 14 млрд дол на реалізацію близько 80 проектів і програм.