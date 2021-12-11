Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов в помощь по вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ВБ, передает Укринформ.

"...Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Это также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

Остальные 30 млн долл., добавили в ВБ, будут направлены на финансирование других аспектов кампании по вакцинации, таких как информационные технологии, коммуникацию с общественностью, усиление способности, а также закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Ранее для усиления реагирования на пандемию COVID-19 Всемирный банк выделил Украине 155 миллионов долларов в рамках проектов "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей". С начала пандемии ВБ в целом предоставил Украине 1,8 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

С момента присоединения к Всемирному банку в 1992 году Украина получила более 14 миллиардов долларов США на реализацию около 80 проектов и программ.

Как сообщалось, Украина получила 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса.