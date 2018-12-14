Журналистов не пустят на территорию Софии Киевской 15 декабря, где в это время будет проходить Объединительный собор.

Об этом сообщает группа «Томос 2018» в Facebook.

«По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора, как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника София Киевская и Софиевского собора», - говорится в сообщении.

Также будет запрещена работа дронов в районе проведения Собора.

Администраторы группы сообщили «Украинской правде», что эту информацию получили от организаторов мероприятия.

Сообщается, что в начале Собора состоится трансляция совместной молитвы иерархов и приветственного слова.

«Сигнал выступлений получают все телеканалы, и он будет передан на экраны на Софиевской площади!», - говорится в сообщении.

Для представителей медиа обещают обустроить специальную локацию-подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора.

«Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ должны иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности», - говорится в сообщении.

По данным источников УП в Администрации Президента, после завершения Собора новый предстоятель должен выйти к людям и озвучить, что было на Соборе. Также на этот день запланировано несколько выступлений Президента.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви.