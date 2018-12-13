Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в ноябре 2018 года с киевлянином, который неоднократно участвовал в акциях разнополярных политических структур, связался человек по имени Юрий. «Он представился как активист так называемого «Антимайдана» что скрывается в Москве, и предложил провести акции протеста в Украине. Для встречи киевлянину было предложено прибыть 26 ноября в Минск, но уже в столице Беларуси место переговоров было перенесено в Москву. В Москве Юрий предложил мужчине провести на территории Киево-печерской лавры акции протеста против получения Украиной томоса и создания Единой поместной православной церкви. Для реализации этих противоправных намерений он выдал наличными пять тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

«Предоставленные инструкции предусматривали необходимость приобретения нового телефона и мобильной карточки для организации защищенного канала связи с Юрием», - подчеркнул Кононенко.

По данным СБУ, необходимо было также установить контакт с координатором предстоящей акции, который входит в число духовенства Киево-печерской лавры. Для взаимодействия ему надо было назвать пароль - «мы вот Александра Ивановича». По возвращению в Украину наш соотечественник обратился в органы Службы безопасности Украины и сообщил о полученном предложении.

«Его насторожили завышенная стоимость заказа и личность Юрия, который, несмотря на поведение и применение конспирации, был больше похож на кадрового сотрудника спецслужб РФ, чем на бывшего участника «Антимайдана», - уточнил заместитель главы СБУ.

Под контролем СБУ организатор акции связался с Юрием, который сообщил, что координатором противоправной акции в Киево-печерской лавре является священник по имени Павел. «В дальнейшем нами было установлено, что указанным лицом фактически является наместник Киево-печерской лавры митрополит Павел», - подчеркнул Кононенко. Юрий также направил лозунги для плакатов, которые должны использоваться во время проведения акции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что 8 декабря в соответствии с предоставленными российской стороной инструкций была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организаторов акции в свой кабинет и провел с ними беседу. «Следует отметить, что, наверное, после проведения у него обысков митрополит Павел вел себя очень осторожно», - отметил заместитель главы СБУ.

10 декабря заказчиком были озвучены даты проведения провокационных акций, а именно 13-14 декабря в 12:00 на территории Киево-печерской лавры во время проведения религиозной службы. Получив эту информацию и проведя рекогносцировку на местности, Служба решила прекратить проведение оперативной игры и обнародовать ее результаты общественности.

«Ведь основной версией, которую мы рассматриваем сегодня - это совершение преступления против лиц, которых планировалось привлечь к акции», - подчеркнул Кононенко.

По его словам, заказчиками планировалось совершение резонансных преступных действий дополнительно привлеченными для этого лицами, и как следствие - гибелью и ранениями рядовых граждан. Это с одной стороны должно было стать подтверждением предыдущих «страшилок» о якобы преследовании верующих УПЦ МП радикалами и захвате святыни, с другой - могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора.

Еще одной причиной решения об обнародовании данных стала полученная СБ Украины оперативная информация о проведении 6 декабря в бывшем здании УСБУ в Донецкой области (в Донецке) совещания руководства так называемой «ДНР» под председательством представителей спецслужб РФ. На ней обсуждался вопрос предоставления Украине томоса и возможные меры, которые могут этому помешать. Участники этого совещания приняли решение об организации крестных ходов верующих УПЦ МП в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения Объединительного собора. Во время них должны были быть спровоцированы силовые столкновения с правоохранителями, с обязательным созданием «кровавой картинки» для российских СМИ. Планировалось привлечь для увеличения количества пострадавших, лиц пожилого возраста, инвалидов и больных.

В завершение брифинга Кононенко от имени коллегии Службы безопасности Украины, Председателя СБ Украины Василия Грицака призвал верующих всех конфессий не поддаваться на провокации и не стать «пушечным мясом» в деле удовлетворения имперских амбиций «кукловодов из-за поребрика».

«Обращаюсь к представителям всех без исключения общественно-политическим объединениям с просьбой воздержаться от проведения каких-либо акций в этот период и не дать оснований для инспирации любых противостояний, что может быть использовано агрессором для ослабления или дискредитации нашего государства», - призвал заместитель главы СБУ.

Представитель СБУ также сообщил, что задержанных по указанному делу пока нет.

Кроме того, Кононенко отметил, что пока основания для задержания митрополита Павла нет. «Если будут, он будет задержан, пока оснований нет», – заявил он, подчеркнув, что об объявлении подозрения Павлу пока речь также не идет.

«Но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства», – сказал Кононенко.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

20 ноября Служба безопасности Украины провела следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павла.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).