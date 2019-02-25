Экс-глава УПЦ КП Филарет опубликовал экстренное обращение к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку. В нем он отреагировал на намерение Украинской Греко-Католической Церкви провести совершить литургию в соборе Святой Софии в Киеве 7 апреля по случаю Благовещения.

Фото: MyTravelBook.org

Обращение Филарета опубликовано на сайте УПЦ КП, сообщает «Страна».

В своем обращении Филарет выразил обеспокоенность этим событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

По его мнению, греко-католическая литургия в центре украинского православия - соборе Святой Софии - может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

Филарет также предположил, что это событие, с целью провокации, может использовать Россия, «чтобы навредить украинскому народу». Разрешение на эту службу дал министр культуры Украины Евгений Нищук.

Приводим полный текст обращения:

«Обращение Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета к Главе Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшему Святославу

Ваше Блаженство!

Из средств массовой информации стало известно, что Вы планируете 7 апреля 2019 провести прощу и богослужения в соборе Святой Софии в Киеве. Получив сообщение от Министра культуры Украины Евгения Нищука, Вы призвали духовенство и верующих Украинской Греко-Католической Церкви приехать в Киев на Софийскую площадь и принять участие в Божественной литургии в соборе Святой Софии.

Это необычное явление, потому что Украинская Греко-Католическая Церковь никогда не совершала Божественную Литургию в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии. Если произойдет это событие, то оно вызовет сопротивление со стороны православных украинцев. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных Предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме.

В соборе Святой Софии недавно состоялась Интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, в которой приняли участие представители Вселенского Патриархата и епископат объединенной Украинской Православной Церкви.

Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу.

Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской Православной Церковью и Украинской Греко-Католической Церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий.

Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

Верим и надеемся, что мы и впредь будем поддерживать хорошие отношения в духе взаимоуважения и любви и совместно служить на благо украинского народа».

С 1596 по 1633 год, Софийский собор находился в ведении Украинской Греко-Католической Церкви, но затем снова перешел к Православной Церкви.