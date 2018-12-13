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Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

Координатора движения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, арестованного российскими властями по обвинению в «участии в террористической организации», этапируют в психиатрическую клинику, где он проведет месяц.

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о прекращении действия протокола о сотрудничестве с ЦИК РФ.

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Россия не вернет Украине корабли и не освободит пленных моряков. 

Влиятельные американцы призвали Трампа увеличить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине. 

Софию Киевскую не рассматривают как собор для постоянных богослужений будущей Украинской поместной церкви, заявил министр культуры Евгений Нищук.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. 

Захваченный РФ возле Керченского пролива командир рейдового буксира Военно-морских  сил Украины «Яны Капу» Олег Мельничук отказался давать показания российскому следствию и настаивает, что является военнопленным. 

Россиянка Мария Бутина подписала в среду в американском суде признательное соглашение

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста, ранены 47 человек. 

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза» на получение информации об активах ОАО «Газпром» в Европе.   

На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса. 

Депутаты Харьковского областного совета 6 декабря проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку регионального статуса. 

 
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