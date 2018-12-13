Влиятельные американцы призвали президента США Дональда Трампа увеличить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине. Открытое письмо к главе Белого дома опубликовал американский аналитический центр CEPA, сообщает Радио Свобода.

Документ подписали 46 влиятельных аналитиков, экспертов по внешней политике, бывших чиновников и послов США.

«Россия нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее», - говорится в письме.

Как отметили авторы документа, инцидент в Керченском проливе не является единичным - это лишь эпизод в последовательной политики Кремля.

«Россия по-прежнему стремится расширить аннексию (Крыма. - Ред.), пытаясь установить контроль над морским пространством вокруг полуострова», - подчеркнули авторы документа.

Они добавили, что в случае успеха Москва существенно ослабит «партнера» Вашингтона Украину и отрежет украинские порты в Бердянске и Мариуполе от мира.

Авторы письма уверены, что всего этого можно избежать, если повысить для России «цену агрессии».

Они советуют Трампу пойти на следующие шаги для дальнейшей поддержку Украины:

имплементировать и ввести все существующие ныне американские санкции против России «в полном разрешенном законом объеме»;

предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли;

повлиять на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введенные ими санкции и призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства;

немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы.

Трампа также призвали убедить правительство Германии отказаться от строительства «Северного потока-2».

Напомним, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Также принята двухпартийная резолюция, осудившая военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.