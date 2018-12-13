Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Россия не вернет Украине корабли и не освободит пленных моряков. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон журналистам в вашингтонском аналитическом центре, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств того, что такая встреча могла бы состояться до тех пор, пока корабли и экипажи не будут освобождены», - сказал Болтон.

Как сообщалось, 29 ноября Трамп отменил запланированную встречу на саммите G20 в Аргентине с Путиным до тех пор, пока плененные россиянами возле Керченского пролива украинские военные моряки и суда ВМС ВСУ не будут возвращены в Украину.