Депутаты Харьковского областного совета 6 декабря проголосовали за отмену решения о предоставлении русскому языку регионального статуса. Текст решения облсовета опубликован в базе документов под №883-7 «О признании утратившими силу некоторых решений областного совета (06/12/2018)».

Статус регионального русскому языку был предоставлен 30 августа 2012 года. Такое решение обязывало должностные лица владеть государственным украинским и региональным русским языками, а так же дублировать названия топонимов.

Как сообщил депутат Харьковского областного совета Дмитрий Буллах, за отмену решения проголосовало большинство депутатов.

«Особенно радует, что решение об отмене было консолидированным и за него проголосовало 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций Оппоблока и Видродження», - написал он в Facebook.