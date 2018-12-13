Координатора движения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, арестованного российскими властями по обвинению в «участии в террористической организации», этапируют в психиатрическую клинику, где он проведет месяц, сообщает Радио Свобода.

Адвокат Мустафаева считает, что его подзащитному могли назначить экспертизу в стационаре, поскольку активист не пошел на контакт с врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком.

Крымский юрист Лиля Гемеджи считает, что правоохранительные органы РФ хотят сломить волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его.

Напомним, Сервера Мустафаева задержали 21 мая этого года в аннексированном Россией Крыму вместе с другим крымским татарином Эдемом Смаиловым. Обвинения против них привлекли к так называемому «бахчисарайскому делу «Хизб ут-Тахрир» - религиозной организации, которую российские власти считают террористической. До оккупации Крыма эта организация, которая ставит своей целью создание исламского халифата мирными средствами, действовала на полуострове на законных основаниях.

В декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца, до 9 февраля 2019 года, арест Мустафаеву и Смаилову.

Сервер Мустафаев - один из координаторов общественного движения «Крымская солидарность», который объединил адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму.