Захваченный РФ возле Керченского пролива командир рейдового буксира Военно-морских сил Украины «Яны Капу» Олег Мельничук отказался давать показания российскому следствию и настаивает, что является военнопленным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

«В своих показаниях он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний», – написал он.

По словам защитника, следователи СУ ФСБ хотят «закрыть рты адвокатам». «Поэтому после слова здравствуйте потребовали подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. На что я ответил, что не могу подписать настолько «серьезный» документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух «студентов-понятых», которые согласились подписать», – подчеркнул Семедляев.



«Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам», – подытожил адвокат.

Напомним, ранее адвокат Илья Новиков сообщил, что удерживаемый в московском СИЗО «Лефортово» командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» Роман Мокряк не будет давать никаких показаний до освобождения его экипажа.