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Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что при принятии предыдущего решения по монетарной политике в октябре Национальный банк отмечал, что может прибегнуть к повышению учетной ставки в случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления. «Соответственно, принимая во внимание ослабление проинфляционных рисков, Правление Национального банка считает необходимым оставить учетную ставку неизменной», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнул в НБУ, риски для снижения инфляции до цели в 5% все еще остаются высокими. Соответственно, в случае их реализации Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к цели в течение приемлемого временного горизонта.

Напомним, инфляция в Украине в ноябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2017 года - составила 10%, ускорившись с 9,5% в годовом выражении месяцем ранее.

В октябре НБУ принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых.
ForUm

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