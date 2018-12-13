Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за прошедшую неделю (3-9.12.2018) заболели более 203 тысяч человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тыс. населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в Харьковской области на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 203 тыс. 335 человек, из них 67,3% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно. Один человек умер в результате гриппа.

Исследован 101 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 27 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

В Минздраве отметили, что в Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 127 тыс. 196 человек.

Напомним, в начале декабря в Одесской области от риновирусной инфекции умер одномесячный ребенок.