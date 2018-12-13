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Центральная избирательная комиссия Украины заявила о прекращении действия протокола о сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Учитывая вступление 12 декабря 2018 в силу Закона Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, заключенного 24 февраля 2000, что освобождает комиссию от обязательства по его выполнению», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

10 декабря документ подписал Президент Петр Порошенко. 12 декабря закон вступил в силу.
ForUm

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