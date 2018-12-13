Россиянка Мария Бутина подписала в среду в американском суде признательное соглашение. Она признала, что ее действия были частью сговора, направленного на установления неофициальных контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США, сообщает Русская служба ВВС.

По сути, Бутина согласилась с версией обвинения в том, что она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США. Считается, что эта организация может оказывать существенное влияние на политику в Северной Америке.

Девушка также сообщила, что готова рассказать о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в местных политических кругах, и о российском чиновнике, который, по словам Бутиной, руководил ее действиями.

Под этим обозначением, с большой вероятностью, скрывается недавно покинувший пост заместитель председателя Банка России Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

В обмен на сделку со следствием, Бутина может получить улучшение условий содержания и смягчение приговора.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.