Россиянка Мария Бутина подписала в среду в американском суде признательное соглашение. Она признала, что ее действия были частью сговора, направленного на установления неофициальных контактов с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США, сообщает Русская служба ВВС.
По сути, Бутина согласилась с версией обвинения в том, что она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США. Считается, что эта организация может оказывать существенное влияние на политику в Северной Америке.
Девушка также сообщила, что готова рассказать о гражданине США, с которым она вступила в сговор, чтобы установить связи в местных политических кругах, и о российском чиновнике, который, по словам Бутиной, руководил ее действиями.
Под этим обозначением, с большой вероятностью, скрывается недавно покинувший пост заместитель председателя Банка России Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.
В обмен на сделку со следствием, Бутина может получить улучшение условий содержания и смягчение приговора.
Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.
Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.
Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.
Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.
Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.
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