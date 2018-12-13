также в разделеОбщество
13 декабря. Картина дня 16
Аваков не пришел на допрос в ГПУ по делу о покушении на Януковича 11
64-летнего жителя Волыни осудили за сепаратизм в «Одноклассниках» 25
«Центрэнерго» обвинило Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия 18
Гражданина РФ-куратора террористов «ДНР» заочно приговорили к 15 годам 20
Проводники московского поезда пытались провезти 12 кило икры 16
ЕС выделил на гуманитарную помощь востоку Украины еще €4 миллиона 11
Вид на жительство в Польше получили уже 138 тысяч украинцев 9
Оккупанты отправили координатора «Крымской солидарности» в психбольницу 16
Русский язык лишили статуса регионального на Харьковщине 25
Савченко заявила, что частично потеряла зрение и слух 29
Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе 75
На Закарпатье бунтуют из-за освобождения 14-летнего подозреваемого в убийстве 27
Стала известна дата вручения томоса главе Украинской церкви 68
НАТО усилит военную помощь Украине 43
В Госпогранслужбе стартовали сборы резервистов 15
Госслужащим разослали от имени НАПК «липовые» опросы 17
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог 44

Софию Киевскую не рассматривают как собор для постоянных богослужений будущей Украинской поместной церкви. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, сообщает Громадське.

«София Киевская - это как второй Иерусалим. Андреевская церковь - для богослужений. Но София не планируется для постоянных богослужений. Мы не говорим сейчас о Софии, как об объекте постоянно действующей церкви», - сказал Нищук на вопрос о том, будет ли София главным собором Единой поместной православной церкви.

Об использовании Киево-Печерской лавры, в которой сейчас проводит богослужения Московский патриархат, министр заявил, что «никого выселять не будут».

«Но мы надеемся, что главные святыни Украины - лавры, которых три и в Херсонесе - четвертая, что они будут молиться за украинский народ», - сказал Нищук.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил, чтобы новая поместная православная церковь могла использовать для богослужений Собор Святой Софии в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги