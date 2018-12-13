Софию Киевскую не рассматривают как собор для постоянных богослужений будущей Украинской поместной церкви. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, сообщает Громадське.

«София Киевская - это как второй Иерусалим. Андреевская церковь - для богослужений. Но София не планируется для постоянных богослужений. Мы не говорим сейчас о Софии, как об объекте постоянно действующей церкви», - сказал Нищук на вопрос о том, будет ли София главным собором Единой поместной православной церкви.

Об использовании Киево-Печерской лавры, в которой сейчас проводит богослужения Московский патриархат, министр заявил, что «никого выселять не будут».

«Но мы надеемся, что главные святыни Украины - лавры, которых три и в Херсонесе - четвертая, что они будут молиться за украинский народ», - сказал Нищук.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил, чтобы новая поместная православная церковь могла использовать для богослужений Собор Святой Софии в Киеве.