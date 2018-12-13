В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста, ранены 47 человек. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Минтранс Турции.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что состав, отбывший со станции в 06:30, через 6 минут столкнулся с маневровым локомотивом.

Напомним, пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Сообщалось о 4 погибших и 43 раненых.