Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019. Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), передает ВВС Украина.

УПЦ КП провела 13 декабря свой архиерейский собор для подготовки к Объединительному собору и определила единого кандидата от себя на пост предстоятеля будущей церкви.

«Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января», - сказал архиепископ Евстратий (Зоря).

Он отметил, что 6 января в Константинополе «должна быть совершена божественная литургия, общая служба Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос».

Архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП придут на объединительный собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина. Именно так, как ранее определил Вселенский патриарх.

УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви уже на соборе.

«У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору», - сказал пресс-секретарь УПЦ КП. Он отказался назвать этого человека, отметив, что его услышат участники собора 15 декабря.

По его словам, голосование на соборе будет тайным, как ранее и предложил Вселенский патриарх Варфоломей.

Сначала все участники собора определят трех главных претендентов. А потом только архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.

Архиепископ Евстратий (Зоря) отметил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

«Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено», - сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.