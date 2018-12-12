На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России.



Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Как уточнило агентство, речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе.