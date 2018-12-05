Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе. Об этом посол сказал на заседании круглого стола на тему: «Санкции против России: как удержать европейское единство?», сообщает УНИАН

«Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций. Это тот факт, который, вероятно, не выглядит справедливым для Украины, я понимаю это, но обсуждение проходит за пределами украинских границ» - сказал Райхель.

При этом посол отметил, что в ЕС продолжается дискуссия относительно новых санкций в связи с проведением незаконных «выборов» на временно оккупированных территориях Донбасса, состоявшихся 11 ноября. «Это, наверное, не вопрос, который поднимется на уровень глав государств и правительств (стран-членов ЕС. – Ред.)», - добавил Райхель.

«Сейчас мы снова сталкиваемся с вопросом санкций, но на этот раз из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе. И что касается этого вопроса - пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями», - подчеркнул Райхель. При этом он добавил, что сейчас необходимо не допустить обострения конфликта. Однако, по словам посла, это не значит, что в ЕС не вернутся к вопросу введения новых ограничительных мер против РФ.

«Но считается, по крайней мере в некоторых странах-членах, в том числе в моей стране, будет контрпродуктивно в этот момент снова применить санкции против России, потому что уже существует слишком много напряжения во всей этой истории», - отметил Райхель. На вопрос, продлит ли Евросоюз введенные в 2014 году отраслевые санкции против РФ, действие которых истекает в конце января 2019 года, Райхель отметил, что по этому вопросу дискуссия в ЕС проходит регулярно. Вместе с тем он выразил убеждение, что действие санкций будет продлено.



Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.