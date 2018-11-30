Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

«Я уверен, что Европейский Союз сможет продлить санкции в отношении России в декабре», - сказал Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в пятницу, назвав недопустимым подобные действия российской стороны, передает Интерфакс.

«Я хочу здесь подчеркнуть, что Европейский Союз един в поддержке суверенитета и территориальную целостность Украины», - отметил глава Евросовета.

Говоря о трудностях международной торговли в настоящий момент, среди угроз для торговли Туск назвал российскую агрессию в Украине.

Напомним, ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.