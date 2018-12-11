Крымский адвокат Эмиль Курбединов 11 декабря вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после отбывания административного ареста, сообщает Крым.Реалии.
Как сообщал ForUm, 6 декабря российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013-го года.
Он ранее принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Курбединова на 5 суток.
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