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Крымский адвокат Эмиль Курбединов 11 декабря вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после отбывания административного ареста, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщал ForUm, 6 декабря  российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013-го года.

Он ранее принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.       

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Курбединова на 5 суток.
ForUm

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