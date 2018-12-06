Адвоката Эмиля Курбединова задержали за пост в Facebook от 2013-го года. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.
«Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года», - написал он в Facebook.
Судя по материалам дела, донос на Курбединова написал бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем.
Как сообщал ForUm, сотрудники Центра по противодействию экстремизму по дороге из дома в офис задержали адвоката Эмиля Курбединова.
Он ранее на этой неделе принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.
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